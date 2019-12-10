Haberler Video Bakir İzzetbegoviç: Nobel verilen Handke vampir aydınlar kategorisinde

Bakir İzzetbegoviç: Nobel verilen Handke vampir aydınlar kategorisinde

10.12.2019 21:48

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç sert tepki gösterdi.


Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç sert tepki gösterdi.

İzzetbegoviç, Handke'ye ödül vermek bir keskin nişancıyı ödüllendirmek gibi olduğunu dile getirerek, "Nobel verilen Handke vampir aydınlar kategorisinde, verilen ödül iptal edilmeli" dedi.
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