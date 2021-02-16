Kemal Kılıçdaroğlu içkili parti düzenleyen Boğaziçili bir grup sapkını deşifre eden habere saldırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü Grup Toplantısı'nda skandal sözler kullandı. 13 şehidimizin olduğu gün, Boğaziçili öğrencilerin Uludağ’da içkili parti düzenlediğini deşifre eden haber, birçok karanlık odak gibi onlara hizmet eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tedirgin etti. Haberin gerçek olmasına rağmen yalanlayarak kitlesini konsolide etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, hakaretler savurdu. Terör dostu Kılıçdaroğlu, gazetecilere iftira atmaktan da geri durmadı. İşte belgeyle açıkladığımız gerçekler ve azınlıkta olan bir grup sapkın Boğaziçili öğrencilere gaz veren kaset mahsulü adamın hezeyanları...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Gara'da 13 rehin Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiği günün ertesinde Uludağ'da içkili eğlence yapan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin görüntülerinin kamuoyuna duyurulmasından rahatsız oldu.

Boğaziçili öğrencilerin Bursa Valiliği'nden aldığı resmi izin belgesi paylaşılmasına rağmen şehitlerimizin olduğu günkü içkili skandalı inkar eden Kılıçdaroğlu gazetecilere hakaret etti.

KEMAL GÖRÜNTÜLERİ BELGELERİ YALANLAYIP HAKARET ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı ve galiz hakaretleri şöyle;

"Havuz medyası yapıyor. Sözde onları karalayacak. Havuz medyasının hiçbir kıymeti yok ama havuz medyasının iftira atma konusunda müthiş yetenekleri var. Çünkü bunların hiçbirisi gazeteci değil. Kalemini satan, kalemini kiralayan adamdan zaten gazeteci olmaz. Paraları nereden aldıklarını, havuzu nasıl oluşturduklarını biliyoruz. Rüşvetten beslenen adamın Türkiye'nin lehine bir satır yazması mümkün mü? Mümkün değil."

UCUZ YALANCI RESMİ BELGEYİ OKUYAMIYOR MU?

Uludağ'da 14-18 Şubat arasında içkili parti düzenleyip eğlenen 100 kişilik grup için Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurduğu belgeyi geçtiğimiz gün paylaşmıştık. Kılıçdaroğlu'nun yetersiz siyasi dilini iftiralarla kapatmasına müsaade etmeyeğimizi belirterek halkın doğru bilgiye ulaşması için yeniden ilgili belgeyi sunuyoruz.

İNCE, KASET KEMAL VE EKİBİNE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, CHP'den istifa etmeden aylar önce, "Yalanların kurgu merkezi CHP genel merkezi." ifadelerini kullandığını Kılıçdaroğlu'nun şahsına hatırlatırız.

SAPKIN YÜZLERİ DEŞİFRE OLUNCA PANİKLEDİLER

Hemen hemen her gün CHP Genel Merkezi'nin ve yoldaş medyalarının yalanlarını deşifre ederek değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Medyanın etik ilkelerini gözetmeyen propaganda kanallarının yanı sıra terör örgütleri ve yurt dışından destek alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun zihniyetiyle mücadelemiz artarak sürecektir. CHP Genel Başkanı tarafından yapılan seviyesizce hakaretler, kirli yüzlerinin ne kadar başarılı bir şekilde deşifre olduğunun delilidir.