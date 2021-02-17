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Meteorolojiden 15 ilde yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteorolojiden 15 ilde yoğun kar yağışı uyarısı!
17.02.2021 08:50
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hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun büyük bölümünü günlerdir adeta esir alan kar yağışının bugün de yer yer etkili olacağı belirtildi. Özellikle Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bursa çevreleri ile Ordu, Giresun, Tokat, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevreleri için "yoğun kar yağışı" uyarısı yapıldı. Günlerdir kar yağışı devam eden İstanbul için de yeni tahminlerde bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba günü hava durumu tahminleri...


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