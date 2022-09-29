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Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün! Akşener'den sonra Ali Babacan...

Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün! Akşener'den sonra Ali Babacan...
29.09.2022 14:22

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CHP'de had bildirme savaşları!...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' için 6'lı masaya yaptığı baskı karşılık görmüyor. Parti içinde şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile savaş veren Kemal Kılıçdaroğlu onları devre dışı bıraktım diye sevinirken veto üstüne veto yedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter değiliz. Kazanacak kişi aday olmalı' çıkışının ardından bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Ali Babacan, "Çarşı, pazar ne diyor? Sokağın sesi ne? Açık ara farkla kazanacak aday için bugünden konuşmak yanlış. Sokağın sesini dinlemek gerekiyor." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ifadeler kullandı.

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