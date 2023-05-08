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Kemal Derviş öldü mü? Ekonomi Bakanı Derviş neden öldü? | Kemal Derviş kimdir? | Video

Kemal Derviş öldü mü? Ekonomi Bakanı Derviş neden öldü? | Kemal Derviş kimdir? | Video
08.05.2023 12:59 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:00

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Kemal Derviş öldü mü? Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Derviş, 2001 yılında Türkiye ile IMF arasında yapılan anlaşma sonrası bakan olarak görev almıştı. Peki; Ekonomi Bakanı Derviş neden öldü? Kemal Derviş kimdir? İşte detaylar...

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Son dakika haberine göre eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?
Kemal Derviş, 10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı.

1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de de öğretim üyeliği yaptı. 1978'de de Dünya Bankası'na girdi. 3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi. Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı.

Fakat bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı.

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