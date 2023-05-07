7'li koalisyondan İstanbul'daki 2 milyonluk AK Parti mitingini gölgelemek için kirli algı operasyonu! Başrolde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu var

6 Mayıs'ta İstanbul'da yaptığı mitingde hezimete uğrayan 7'li koalisyon terörün siyasi ayağı HDPKK ile yaptığı kirli ortaklığı perdelemek ve vatandaşları karşı karşıya getirmek için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden alçak bir provokasyonu devreye soktu. AK Parti'nin 2 milyona yaklaşan İstanbul mitingine gölge düşürmek için Erzurum'da kendisine gelen tepkilere rağmen korsan mitinge devam eden İmamoğlu, kendisini korumak için alanda bulunan güvenlik güçlerini hedef aldı. Öte yandan mitingin yasal olmadığı ortaya çıktı. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır." dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "CHP hem korsan bir miting yapmakta hem kamuoyunu yanıltmaktadır" ifadelerini kullandı.