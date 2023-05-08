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ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube [8 Mayıs 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izle] | Video

ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube [8 Mayıs 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izle] | Video
08.05.2023 13:44 - Son Güncelleme: 08.05.2023 13:44

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ATV CANLI YAYIN İZLE... Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. 8 Mayıs 2023 Müge Anlı programı bugünkü full bölümünü haberimizin içinden izleyebilirsiniz. İşte Müge Anlı bugünkü programı Youtube son bölüm tek parça izleme linki...

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Hafta her gün ATV'de yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Takvim.com.tr farkıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünü bu haberimizin içinden takip edip izleyebilirsiniz... İşte 8 MAYIS azartesi 2023 ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle ekranı ve Youtube full bölüm tek parça izleme linki...

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Ayşe Akdağ'ın çocukları canlı yayında... Annelerinin çok tutumlu olduğunu, hayvanlarını satmayacağını bildiklerini sonrasında bir anda kardeşinin arkadaşına sattığını öğrendiklerini şok olduklarını söyledi. Kızı annesi Ayşe Akdağ'a neden sattın anne diye sorduğunu onun da boşluğuma geldi dediğini, o sırada ağabeyinin de mezar yeri sorduğunu söyledi.

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