ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube [8 Mayıs 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izle] | Video

Hafta her gün ATV'de yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Takvim.com.tr farkıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanan bölümünü bu haberimizin içinden takip edip izleyebilirsiniz... İşte 8 MAYIS azartesi 2023 ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle ekranı ve Youtube full bölüm tek parça izleme linki...

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Ayşe Akdağ'ın çocukları canlı yayında... Annelerinin çok tutumlu olduğunu, hayvanlarını satmayacağını bildiklerini sonrasında bir anda kardeşinin arkadaşına sattığını öğrendiklerini şok olduklarını söyledi. Kızı annesi Ayşe Akdağ'a neden sattın anne diye sorduğunu onun da boşluğuma geldi dediğini, o sırada ağabeyinin de mezar yeri sorduğunu söyledi.