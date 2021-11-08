Kayseri’de feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kayseri-Niğde kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

KAYSERİ- NİĞDE KARA YOLUNUN 70'İNCİ KİLOMETRESİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 70'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi.





Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı.





Kazada 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.





Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.