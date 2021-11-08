Haberler Haber Videoları Kayseri’de feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kayseri’de feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kayseri’de feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
08.11.2021 15:16
Ana Sayfa 00:11
Ölüme meydan okuyan motosiklet...
Ana Sayfa 02:16
İYİ'ce istismar
Ana Sayfa 00:58
Hakan Ural'dan kötü haber!...
Ana Sayfa 01:39
Bir aileyi katletmişti! İşte...
Ana Sayfa 18:31
İP ve CHP'deki Lütfü Türkkan...
Ana Sayfa 00:41
El ele sabah sporu
Ana Sayfa 00:13
Cedi'den Şahin'e nazar duası
Ana Sayfa 00:40
FETÖ'cü Altaylı'nın hesabı...
Ana Sayfa 00:43
Sahte alkol imalathanesine...
Ana Sayfa 03:01
Bakan Akar'dan tezkereye...
Ana Sayfa 00:41
MÜGE ANLI CANLI İZLE!
Ana Sayfa 02:13
Bilim Kurulu üyesinden...

Kayseri-Niğde kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Videoları

Kayseri-Niğde kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

KAYSERİ- NİĞDE KARA YOLUNUN 70'İNCİ KİLOMETRESİNDE MEYDANA GELDİ
Kaza, saat 11.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 70'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi.



Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RH 147 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı.



Kazada 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.



Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA