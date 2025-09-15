PODCAST CANLI YAYIN

Kayseri’de ahırda 1,5 ton mühürsüz et ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ahırda soğuk hava deposunda saklanan 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz etin imha edildiğini duyurdu. İşletmeye idari para cezası verilirken, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.


Bakanlığın yaptığı denetimlerde Melikgazi ilçesinde bir ahırın içinde soğuk hava deposu tespit edildi. Depoda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et ele geçirildi.

Etler imha edildi

Halk sağlığını tehdit eden ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından imha edildi. Konuyla ilgili resmi açıklama bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı.

İdari para cezası ve adli işlem

İşletmeye idari para cezası uygulanırken, ayrıca adli işlem başlatıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan 'sıfır tolerans' vurgusu

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir" denildi.

