Diyarbakır’da otomobil kaldırıma çarpıp alev aldı: 1’i ağır, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Y.İ.D. (17) idaresindeki 70 FA 782 plakalı motosiklet, dönüş yapmakta olan A.Ş. yönetimindeki 70 FD 932 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki F.U. (8) yola savrularak yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonrası motosiklettekilerin savrulma anı görülüyor

"Çocuklar takla attı, çok kötüydü"

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Y.İ.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı anlatan vatandaşlar, "Motosiklet seyir halindeyken hafif ticari araç motosikletin önüne kırdı çarpıştılar. Çocuklar takla attı, çok kötüydü" diye konuştular.

Kaza yerinde olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.