İstanbul’da düğün konvoyları trafiği felç etti: Slalom yaptılar, camlardan sarktılar

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde ilerleyen bir düğün konvoyundaki araçlar, slalom yaparak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri riske attı.

Kağıthane'de araçlardan sarktılar

Kağıthane İmrahor Caddesi'nde toplanan bir grup, konvoy halinde ilerlerken araç camlarından sarktı. Dakikalarca bu şekilde yol alan sürücüler trafiği durma noktasına getirdi.

Sarıyer'de caddeyi kapattılar

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde yapılan konvoy da aynı görüntülere sahne oldu. Araçlardan sarkan sürücüler, yavaşlayarak trafiğin aksamasına neden oldu.

Ümraniye'de Şile Otoyolu'nda görüntülendiler

Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde de düğün konvoyu yapan araçların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Görüntüler, sürücülerin kuralları hiçe saydığını bir kez daha ortaya koydu.