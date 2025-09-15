İstanbul’da düğün konvoyları trafiği felç etti: Slalom yaptılar, camlardan sarktılar
Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer ve Ümraniye’de düğün konvoyuna çıkan sürücüler, araçlarla slalom yaparak ve camlardan sarkarak trafiği tehlikeye düşürdü. Konvoyların neden olduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde ilerleyen bir düğün konvoyundaki araçlar, slalom yaparak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri riske attı.
Kağıthane'de araçlardan sarktılar
Kağıthane İmrahor Caddesi'nde toplanan bir grup, konvoy halinde ilerlerken araç camlarından sarktı. Dakikalarca bu şekilde yol alan sürücüler trafiği durma noktasına getirdi.
Sarıyer'de caddeyi kapattılar
Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde yapılan konvoy da aynı görüntülere sahne oldu. Araçlardan sarkan sürücüler, yavaşlayarak trafiğin aksamasına neden oldu.
Ümraniye'de Şile Otoyolu'nda görüntülendiler
Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde de düğün konvoyu yapan araçların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Görüntüler, sürücülerin kuralları hiçe saydığını bir kez daha ortaya koydu.