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Kayseri’de öğrenci servisi şarampole devrildi: 16 yaralı!
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Kayseri'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 16 yaralı!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:40:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:41:00

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1’i sürücü olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tomarza ilçesi Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Ü.C. idaresindeki 38 ABK 309 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 15 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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