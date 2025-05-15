PODCAST CANLI YAYIN
Afyonkarahisar’da polisten fuhuş çetesine darbe: 12 kadın kurtarıldı!
Haberler Haber Videoları

Afyonkarahisar'da polisten fuhuş çetesine darbe: 12 kadın kurtarıldı!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:37:12 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:37:30

Afyonkarahisar’da fuhuşa aracılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyonda 12 mağdur kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’sine ev hapsi verildi. Operasyonda silah, para ve senetler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polisin fuhuş operasyonunda mağdur 12 kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'sine ev hapsi cezası verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kıraathanenin buluşma yeri olarak kullanıldığı, kadınların müşterilerle görüştükten sonra ikamette fuhuş yaptığı istihbaratı üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takibe başladı. Yapılan çalışmalarda G.S., İ.Ç., H.Ü. ve H.D.'nin mağdur kişilere aracılıkta bulundukları, 2 ikamet ve 1 iş yerinde 36 farklı olayda kişilerin fuhuş olaylarına aracılık ve yer temini sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler 12 Mayıs'ta eş zamanlı operasyonda ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 TL nakit, 190 bin TL tutarında 4 farklı senet, yivsiz av tüfeği, 6 cep telefonuna el konuldu. Operasyon kapsamında 12 mağdur kadın kurtarılırken, mağdurlar ile fuhuş yaptıkları tespit edilen 13 kişinin beyanları alındı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçuna karıştığı tespit edilen yabancı uyruklu L.M. ve M.D. de 13 Mayıs'ta polis tarafından yakalandı. L.M. ve M.D. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yürütülen tahkikat sonucunda H.D., H.Ü., İ.Ç. ve G.S. dün adliyeye sevk edildi. H.D. ve İ.Ç.'ye ev hapsi cezası verilirken, G.S. ve H.Ü. tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Bağcılar’da korkunç patlama kamerada!
15.05.2025Perşembe
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü!
15.05.2025Perşembe
Bağcılar'da tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı! İlk görüntüler!
15.05.2025Perşembe
Müge Anlı’da tüyler ürperten gelişme: Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? ''Ağzına bez tıkamış''
15.05.2025Perşembe
Müge Anlı'da fenomen Mekselina olayında yeni gelişme: ''5 yetim büyüten halamın kemiklerini sızlattı''
15.05.2025Perşembe
Bunlar da Var
Meksika’da dehşet olay: TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! 00:18
Meksika’da dehşet olay: TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü!
14.05.2025Çarşamba
Trabzonspor 0-3 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ IZLE | Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı | 14.05.2025 10:37
Trabzonspor 0-3 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı
14.05.2025Çarşamba
Malatya’da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! O anlar kamerada 00:58
Malatya’da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! O anlar kamerada
14.05.2025Çarşamba
Nevşehir’de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti 02:07
Nevşehir’de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
14.05.2025Çarşamba
CANLI YAYIN