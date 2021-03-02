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Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
02.03.2021 13:00
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Son dakika haberleri... Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, muvazzaf ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 askeri personel gözaltına alındı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında şüphelilerin, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Polisin eş zamanlı operasyonunda, muvazzaf ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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