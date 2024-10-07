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Kavgayı ayırmak isterken kendisine saldıran 4 kişiyi tabancayla vurdu
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Kavgayı ayırmak isterken kendisine saldıran 4 kişiyi tabancayla vurdu

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 22:30 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 22:30

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen V.E.B. (43), kendisini darp etmek isteyen gruptan 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Jandarma ekipleri 4 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş olay yerinden 4 kişi vurdu. Olay, saat 17.00 sıralarında Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Villa inşaatında çalışan bir kişi ile bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen V.E.B. tarafları ayırmak istedi. Kavga eden taraflardan biri telefonla olay yerine yakınlarını çağırdı. Olay yerine gelen kişiler iddiaya göre kavgayı ayırmak isteyen V.E.B.'ye saldırdı. Grubun kendisine saldırması üzerine tabancasını ateşleyen V.E.B., 4 kişiyi vurdu. Olayda, İsmail A. (41), oğlu Emrullah A. (21), Emrah K. (35) ve H.A. (42) yaralandı. 4 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sapanca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan V.E.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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