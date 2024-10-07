Sokakta pompalı tüfekle vurulma anı kameralarda

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 20:31 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 20:31

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı.

Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, B.Ü'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesinden vurulan B.Ü, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde silah sesini duyan çevredekilerin panikle bölgeden uzaklaşması, B.Ü'nün yere yığılması ve şüphelinin pompalı tüfekle koşarak kaçması yer alıyor.