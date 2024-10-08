Cinsel istismar bataklığı: Discord! Devlet el attı! | Discord erişim engeli gelecek mi?

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 10:53 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 10:53

Son dönemde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, tehdit ve şantaj olaylarıyla gündemde.

YouTube, X (eski adıyla Twitter), Instagram ve Facebook gibi popüler platformların yanı sıra Discord ve Telegram da tehlikeli eylemlerle gündeme geldi.

CİNSEL İSTİSMAR VE ŞANTAJ

Geçen hafta İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki genç, Semih Çelik isimli cani tarafından vahşice katledildi. Bu cinayetlerin ardından, Discord üzerinden yürütülen cinsel istismar ve şantaj iddiaları gündeme geldi.

İddialara göre, bazı sapkın gruplar, kız çocuklarını tuzağa düşürerek adres ve aile bilgileriyle tehdit etmek suretiyle gasp ve şantaj yapıyordu. Zanlılar sosyal medyada ifşa edilerek büyük tepki topladı. Takvim.com.tr meseleyi gündeme getirdi.

DİSCORD VE TELEGRAM ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER BÜYÜYOR

Discord ve Telegram, cinsel içerikli istismar, ve şantaj vakalarının en sık yaşandığı platformlar olarak dikkat çekiyor. Bu platformlarda sapkın grupların örgütlendiği, saldırıları övdüğü ve hatta saldırı planladıkları biliniyor

Özellikle Semih Çelik'in de bağlantılı olduğu iddia edilen "İncel" gruplarının bu platformlarda örgütlendiği konuşuluyor. "Sextortion" adı verilen ve cinsel içerikli görüntülerle tehdit ederek mağdurları maddi veya manevi sömürüye maruz bırakan suçlar bu uygulamalarda yaygınlaşıyor.

Telegram'ın 700 milyonluk küresel kullanıcı tabanı, özellikle pandemi döneminde büyük bir artış gösterdi. Grup sohbeti işlevi sayesinde devasa büyüklükteki gruplar kurulabiliyor ve bu gruplar, sahte cinsel içerik üretmek için yapay zeka botları kullanarak suç işleyen ağlar tarafından da tercih ediliyor.

DEVLET EL KOYDU: 4 BAKANLIKTAN ORTAK TOPLANTI

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetlerinin ardından, Türkiye'de Discord ve benzeri platformlara yönelik devlet müdahalesi gündeme geldi. İçişleri, Adalet, Ulaştırma ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları konuya dair bir toplantı düzenledi.

YASAK GÜNDEMDE Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 bakanlığın bu hafta sonu bir araya geldiğini belirterek, gençleri korumak amacıyla gerekli önlemleri almakta kararlı olduklarını söyledi.

Bakan, "Yasakçı bir zihniyetle değil, ancak gerekirse erişim engeli getirme konusunda adım atmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, ailelere de çağrıda bulunarak çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı. "Çocuklarımızı kötü niyetli kişilerden korumak için ailelerimize büyük sorumluluk düşüyor. Onlarla daha fazla vakit geçirmeli, internette hangi sitelere girdiklerini kontrol etmeliyiz" dedi.

Türkiye'de bu platformlara yönelik yasal düzenlemelerin artırılması beklenirken, aileler ve bireyler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının yarattığı tehlikelere karşı daha bilinçli olmaya davet ediliyor.