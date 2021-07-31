Katil kamerada! 7 kişiyi tek tek böyle katletti! Konya'daki dehşet evinden katliam anı videosu ortaya çıktı| Cinayet anı

Konya'daki dehşet evinden katliam anı videosu ortaya çıktı! Katil 7 kişiyi tek tek böyle katletti! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya dair çarpıcı detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Olayın husumetli iki aile arasında gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı. Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Katliama dair ayrıntıları Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan Konya'dan A Haber canlı yayınına katılarak aktardı. İşte detaylar...