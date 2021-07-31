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Uşak yangın son dakika! Göğem yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Uşak yangın son dakika! Göğem yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
31.07.2021 17:01 - Son Güncelleme: 31.07.2021 17:12
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Uşak yangın son dakika! Uşak'ta merkeze bağlı Göğem Köyü'nde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.


Göğem köyü göl mevkisindeki ormanlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine giden çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yerleşim yerine yakın alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangının evlere sıçramaması için ekipler mücadelesini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar evlerinden tahliye olmuş durumda.

Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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