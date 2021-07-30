Konya’da evde katliam: 7 ölü

Konya’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, evde de ateşe verildi.

Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, evde de ateşe verildi.

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından ev de ateşe verildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonrası alevleri söndürdü.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı.



SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER

Saldırıda Dedeoğlu ailesinin 7 ferdi hayatını kaybetti.



İşte isimleri; Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu

HUSUMET 10 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

İki aile arasında yaşanan husumet ise 10 yıl öncesine dayanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre aralarında sürekli kavga çıkan iki aile davalık olurken, Yaşar Dedeoğulları'nın geçmiş dönemde verdiği ifadede, "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını" söylediği öğrenildi.

GEÇMİŞTEKİ İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan A.K., kendilerinin bahçede sigara içerken saldırıya uğradıklarını söyledi. K., "Amcaoğlum ile dışarı çıkmıştık. Komşumuz Barış Dedeoğulları bize doğru ışık tuttu. Barış bize yönelik küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek bize saldırdılar. Demir sopalarla vurup havaya ateş ettiler. Bayılacak duruma gelinceye kadar bizi dövdüler" dedi.

"BİZ KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞTIK"

L.K. ise ifadesinde, "Bize sopayla saldırıp, küfrettiler. Demir sopayla başıma vurdular. Tüfekle 4 el havaya ateş ettiler. İlk onlar bize saldırdı. Biz sadece kendimizi korumaya çalıştık" ifadelerini kullandı.