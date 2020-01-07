Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden ilk görüntüler 07.01.2020 13:04

ABD operasyonuyla Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze töreninde yüz binlerce insan, sokak ve caddeleri doldurdu. Törende yaşanan izdiham nedeniyle 35 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

İran'da ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülen Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı.

Kirman kentindeki cenazenin geçit töreni sırasında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurdu.