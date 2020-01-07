Fatih Portakal'ın Libya Tezkeresi hazımsızlığI! Türkiye'ye iftira attı 07.01.2020 12:37

Emperyalist Amerikan sermayeli FOX TV'nin provokatif sunucusu Fatih Portakal bu kez de Türkiye'yi "emperyalist" olmakla suçladı. Türkiye'nin kendi denizlerinde petrol ve doğal gaz aramasından rahatsız olan Portakal, "emperyalist olduk" dedi. Portakal'ın açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar, bölge üzerinde emelleri olan emperyalistleri olduğu kadar ülkemizdeki sözcülerini de çileden çıkarıyor.

Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalayan Türkiye, doğal olarak bu ülkelerin hedefi haline geldi. Libya Mutabakatı ile dünyaya adeta ders veren Türkiye, bu hamlesi ile içerideki bazı odakların da saldırılarına maruz kalıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Orada ne işimiz var" sözlerinden sonra şimdi de FOX TV sunucusu Fatih Portakal ortaya çıktı.



PORTAKAL'DAN KARALAMA KAMPANYASI

Portakal Meclis'ten geçen Libya Tezkeresi'ni asılsız iddialarla suçlayarak karalama kampanyası başlattı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin demokrasiye destek vermesi için Türk Askeri'ni Libya'ya davet etmesinin; sömürgeci ABD ve Avrupa ülkelerinden farkı olmadığını öne sürerek "gidiş amacımızın sadece petrol ve doğalgaz" sözleriyle Türkiye'yi emperyalistlerle aynı safa koydu!

Yaptığı skandal açıklamayla sömürgeci ülkelerin yerlerinden ettiği 4 milyon mülteciyi Türkiye'nin kabul etmesini ve onlara yaşam sunmasını görmezden geldi.

"TÜRKİYE EMPERYALİST BİR ÜLKE OLDU"

Portakal Türkiye'yi bu açıklamalarla suçladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"