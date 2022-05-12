'Kaşıkçı Elması çalındı' iddiası yalan çıktı!

FETÖ firarisi Akın İpek, CHP'li Veli Ağbaba, Barbaros Şansal gibi isimlerin başını çektiği ve trollerin köpürttüğü "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA ALGIYI BAŞLATTILAR: "KAŞIKÇI ELMASI ÇALINDI"

Her fırsatta sosyal medyada ortak algı operasyonu çeken ekip bu kez Kaşıkçı Elması çalındı yalanını pompaladı.

CHP'Lİ VELİ AĞBABA: YAĞMA VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Twitter üzerinden "Müzelerde yağma var! Kaşıkçı Elması'nın Topkapı Sarayı Müzesi'nden kaybolduğu söyleniyor. Müzelerde özellikle son yıllarda hırsızlık ciddi oranda arttı! İktidar üç maymunu oynuyor. Kimbilir belki bu hırsızlık da organizedir, birilerinin bilgisi dahilindedir." paylaşımını yaptı.

FETÖ'CÜ AKIN İPEK: TOPKAPI SARAYI SOYULDU

Ağbaba gibi yalanı köpürten isimlerden biri de FETÖ firarisi Akın İpek oldu. İpek, "Ülkenin geldiği yere bak arkadaş... Topkapı sarayı soyuldu, Kaşıkçı Elması kayıp diye haberler var; Yok artık diyemiyoruz. Yok artık diyemiyoruz, çünkü herifler 10 000 lerce pırıl pırıl gencin hayatını çaldılar. 1000 tane Kaşıkçı Elması, 1 tanesinin tırnağı etmez..." şeklinde algı içerikli paylaşımıyla yalana ortak oldu.

BARBAROS ŞANSAL DA PAYLAŞANLAR ARASINDA

FETÖ ve CHP'nin pompaladığı yalanı ilk yayan isimlerden biri de Barbaros Şansal oldu.

Kaşıkçı Elmasının fotoğrafını paylaşan Şansal, "laga luga yapma , Kaşıkçı elması nerede hesap ver !" paylaşımında bulundu.

MİLLİ SARAYLAR YALANLADI

FETÖ-CHP ortak yalanı 'Milli Saraylar' tarafından ifşa edildi.

Milli Saraylar'ın sosyal medya hesabından 'Kaşıkçı Elması'nın fotoğrafları paylaşılarak, "Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir.

Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

KAŞIKÇI ELMASINI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber ekibi çalındığı iddia edilen Kaşıkçı Elması'nı görüntüledi. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kocaman şunları söyledi:

"Hep buradaydı. Topkapı Sarayı'nda sergilenen envanterimizde bulunan yaklaşık 200 bin eser var. Bu eserlerin tamamı 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'mıza bağlandığı zaman 12 ayrı komisyon ile uzmanlardan oluşan ve aynı zamanda üniversitelerimizdeki akademik uzmanlarımızı da bu komisyonlara katarak hepsini tek tek envanterini takip ettik işledik. Bunların tamamının kaydını yaptık. Kaşıkçı Elması ile ilgili son dönemde spekülatif haberler yer almakta. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır asla."