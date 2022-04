Et ve Süt Kurumunda ucuz fiyatlı et satışı başladı. Et ve Süt Kurumu'nun dükkanlarında dana pirzola 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira, sucuk ise 95 liradan satışa sunuldu. Kasap ile Et ve Süt Kurumu arasındaki fiyatlarda da yüzde 50'ye yakın fark oluşmaya başladı.