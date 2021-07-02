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Kartal Tibet öldü mü son dakika! Hastalığı neydi? Neden öldü?

Kartal Tibet öldü mü son dakika! Hastalığı neydi? Neden öldü?
02.07.2021 09:31
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğarken Kartal Tibet'in hayatı ve oynadığı filmlere dair detaylar merak konusu oluyor. Peki, Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet kaç yaşında, neden öldü, hangi filmlerde oynadı? Yönettiği filmler hangileri? İşte Kartal Tibet'in hayatına dair tüm merak edilenler...


Yeşilçam'ın efsane isimlerinden birisi olan Kartal Tibet yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan bu gelişmenin hemen sonrasında usta oyuncunun hayat hikayesi arama motorları üzerinden merakla araştırılıyor. Peki, Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet kaç yaşında, neden öldü, hangi filmlerde oynadı? Yönettiği filmler hangileri? İşte detaylar...

KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi.

Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.

Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı.

Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.

Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.

1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)'sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televiyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi.

Evli ve iki çocuk babasıdır. 2 Temmuz 2021 tarihinde sanatçı Orhan Aydın, Twitter hesabından 01:45'de Kartal Tibet'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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