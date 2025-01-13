Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 13:35

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Allah'a ve Hz. Muhammed'e Hakaret!

Doğan'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Allah'a, Hz. Muhammed'e ve İslam dinine yönelik hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı ve birçok sosyal medya kullanıcısının Doğan hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.

Tepkilere Cevabı: "Gidin Şikayet Edin"

Tepkilere aldırış etmeyen Kartal Bulut Doğan, "Gidin şikayet edin" şeklinde ifadeler kullanarak şikayetleri küçümsediği görüldü.