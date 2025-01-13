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Dini değerlere küfreden Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı!
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Dini değerlere küfreden Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 13:35

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan​ isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Allah'a ve Hz. Muhammed'e Hakaret!
Doğan'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Allah'a, Hz. Muhammed'e ve İslam dinine yönelik hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullandığı ve birçok sosyal medya kullanıcısının Doğan hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.

Tepkilere Cevabı: "Gidin Şikayet Edin"
Tepkilere aldırış etmeyen Kartal Bulut Doğan, "Gidin şikayet edin" şeklinde ifadeler kullanarak şikayetleri küçümsediği görüldü.

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