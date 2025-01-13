Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 15:33

Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde başlaşmıştı. Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

Doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.

Aile kurmayı teşvik edecek, maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız.