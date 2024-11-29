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Kars'ta feci kaza... Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı: 14 yaralı
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Kars'ta feci kaza... Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı: 14 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 12:53

Kars-Digor-Iğdır Karayolu'nda öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. 1'i ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Vali Ziya Polat, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralıların tedavisi sürüyor, 1 öğretmenin durumu ciddiyetini koruyor.

Kars-Digor-Iğdır Karayolu'nun Tekneli köyü mevkiinde sabah saatlerinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada minibüste bulunan 13 öğretmen ve 1 vatandaş yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Ziya Polat'tan Geçmiş Olsun Ziyareti
Kars Valisi Ziya Polat, kazanın ardından hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Sağlık Müdürü Dr. Mücahit Aydın'dan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Polat, yaralı öğretmenlerle tek tek ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Tüm Öğretmenlerimize Geçmiş Olsun"
Vali Ziya Polat, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Öncelikle öğretmenlerimize geçmiş olsun. Öğretmenlerimizi taşıyan servis ile bir araç kaza yaptı. Allah'a şükür hepsi hastanede tedavi altında. Bir öğretmenimizin durumu ameliyat gerektiriyor, diğerlerinde ciddi bir sıkıntı yok. Rabbim daha büyüklerinden korusun. İnşallah kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar" dedi.

Tedaviler Sürüyor
Hastaneye kaldırılan yaralı öğretmenlerden birinin durumu ağır olduğu, diğer yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiği belirtildi. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının yakından takip edildiği kaydedildi.

Vali Polat'tan Moral Mesajı
Vali Polat, ziyareti sırasında öğretmenlere moral verirken, kazada yaralananların kısa sürede iyileşmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Ziyaretin ardından Vali Polat, hastaneden ayrıldı.

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