Karşılıksız senet, işçi kıyımı, rüşvet... 8 ayda bunları yapan Mansur Yavaş 5 yılda neler yapmaz! 22.12.2019 16:00

Mansur Yavaş’ın eski CHP’li Milletvekili Sinan Aygün’den 25 milyon TL’lik rüşvet istediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, “8 ay içerisinde bunları yaptılar 5 yıl içerisinde neler olacak insan gerçekten sormadan edemiyor” diye konuştu.

Yerel seçimlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na gelen Mansur Yavaş'ın adı önce karşılıksız senet ile anıldı şimdi de rüşvet iddialarıyla anılıyor.

CHP'li eski Milletvekili Sinan Aygün'den 25 milyon TL'lik rüşvet isteyen Mansur Yavaş, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Sinan Aygün'ün iddiaları yabana atılacak türden değildi. Yavaş'ın başkanlığa CHP'den aday olmasına FETÖ' nün ikna ettiğini söyleyen Sinan Aygün, konunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne sermişti.

Konuyla ilgili açıklama yapmak üzere A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Aslında bu 8 aylık süreç bizim CHP iktidarı olursa nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağımızın özetini gösterdi. Bir tarafta işten çıkartılan emekçiler, diğer tarafta FETÖ'den alınan belediye başkanları şimdi de Ankara'da CHP tarihinin 1993'teki İSKİ skandalından sonraki en büyük yolsuzluk iddiası. 8 ay içerisinde bunları yaptılar 5 yıl içerisinde neler olacak insan gerçekten sormadan edemiyor" ifadelerini kullandı.