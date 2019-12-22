

Ankara'daki Togo Kuleleri krizi, CHP'de bomba etkisi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun her şeyden haberdar olduğu ortaya çıktı.

CHP'li eski vekil, Büyükşehir Belediye Başkanı'ın kendisinden zorla 25 milyon lira almak istediğini söyledi.Konuyu Genel Başkan'na önceden anlattığını da ekledi. CHP'liler birbirine girdi. İçişleri Bakanlığı, iddiaları soruşturmak için müfettiş gönderdi.Ben savcılığa gidiyorum. Ekmeğimle oynanıyor.: Dur, sakin ol. Bülent Kuşoğlu , senin Mansur Bey ile olan işini çözer.Efendim bakın, Mansur Yavaş bunu fırsata çevirir, burası mühürlenir...*Sinan AygünBakın, ben size güvendim. Dilekçe verdirmediniz. Gelip mühürlediler...(Araya giren başka isimleri kastederek) Ben bu sefer onları görevlendireceğim.