CHP'li eski vekil Sinan Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden zorla 25 milyon lira almak istediğini söyledi. Savcıya şikayet etti.
Ankara'daki Togo Kuleleri krizi, CHP'de bomba etkisi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun her şeyden haberdar olduğu ortaya çıktı.
Konuyu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na önceden anlattığını da ekledi. CHP'liler birbirine girdi. İçişleri Bakanlığı, iddiaları soruşturmak için müfettiş gönderdi.
İşte o konuşma:
14 ARALIK CUMARTESİ
AYGÜN: Ben savcılığa gidiyorum. Ekmeğimle oynanıyor.
KILIÇDAROĞLU: Dur, sakin ol. Bülent Kuşoğlu, senin Mansur Bey ile olan işini çözer.
AYGÜN: Efendim bakın, Mansur Yavaş bunu fırsata çevirir, burası mühürlenir...
*Sinan Aygün
16 ARALIK PAZARTESİ
AYGÜN: Bakın, ben size güvendim. Dilekçe verdirmediniz. Gelip mühürlediler...
KILIÇDAROĞLU: (Araya giren başka isimleri kastederek) Ben bu sefer onları görevlendireceğim.
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