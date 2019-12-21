İçişleri Bakanlığı, Sinan Aygün'ün, CHP'li Mansur Yavaş hakkındaki 25 milyonluk rüşvet iddiası sonrası harekete geçti. Bakanlık iddiaları araştırmak için müfettiş görevlendirdi.

RÜŞVET KRİZİ BÜYÜYOR

Eski CHP milletvekili, iş adamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edeceğini açıkladı.

PAZARTESİ BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklama yapan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sinan Aygün'ün pazartesi günü geniş bir basın toplantısı yapacağını ve çok önemli belgelerle önemli açıklamalar yapacağını açıkladı.

FETÖ İMAMI İKNA ETTİ, CHP'DEN ADAY OLDU

CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN 25 MİLYONLUK RÜŞVET

Mansur Yavaş'ın eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk iken Aygün'ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon TL vermemesi halinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söyleyerek TCK'nın 250. maddesi uyarınca "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmek" suretiyle irtikap suçunu işlemiş oldu.

YAVAŞ TUTUKLANIP GÖREVDEN ALINABİLİR

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün'ün şikayeti 2019/202533 soruşturma no ile görülmeye başlanacak. Hukukçular, bu soruşturmanın sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yargılanmakta olan Yavaş'ın tutuklanmasına ve görevden alınmasına varan sonuçlar doğuracağını söylenildi.