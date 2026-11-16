Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2026 15:29

BULGARİSTAN AÇIKLARINDA BETUL 8 GEMİSİ BATTI

Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde battı. Romanya'nın Tulcea kentinden Mısır'a doğru seyreden ve yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyan gemideki 8'i Türk, 4'ü Azerbaycan vatandaşı toplam 12 mürettebatın tamamının kurtarıldığı açıklandı.

12 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre mürettebat, saat 09.15'te Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda geminin battığını bildiren acil durum çağrısı gönderdi. Bulgaristan Denizcilik İdaresi tarafından koordine edilen operasyon sonucunda 12 denizcinin tamamı sağ olarak kurtarıldı.

KURTARMA OPERASYONUNA TÜRK GEMİSİ DE KATILDI

Kurtarma çalışmaları kapsamında NATO bağlantılı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu (MCM Black Sea) bünyesindeki iki Bulgaristan, bir Romanya ve bir Türk gemisi olmak üzere toplam dört gemi bölgeye sevk edildi. Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki Cougar helikopteri ile bir Su-25 uçağı da bölgede gözetleme ve keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Romanya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre 6-18 Kasım tarihleri arasında görev yapan deniz grubunda Romanya'nın mayın avlama gemisi Capitan Constantin Dumitrescu, Bulgaristan'ın BGS Captain Dimitar Dobrev ve BGS Struma gemileri ile Türkiye'nin TCG Akçay gemisi yer aldı.