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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 15:10

İşte Aygün'ün işaret ettiği iki firari 'cü! Rüşvetçi 'la ilişkileri ne?

eski Milletvekili , katılığı bir televizyon programında CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Aygün, rüşvet skandalı patlak veren Yavaş'ın CHP'ye katılmasında da etkin rol oynayan firarisi iki isme dikkat çekti: Biri , diğeri ise .

'li 'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen CHP eski Milletvekili katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aygün, CHP içerisine nüfuz eden yapılanmasına dikkat çekerek "Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLER ÇAĞIRINCA KOŞA KOŞA GİTTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu." dedi.



FETÖ MONTELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Aygün'ün açıklamalarıyla CHP'ye nüfuz eden FETÖ iltisaklı isimler de gün yüzüne çıktı. Aygün'ün işaret ettiği iki kilit isim var: Biri , diğeri . Hüseyin Saruhan'ın 21 Eylül 2015 tarihinde yurt dışına kaçtığı biliniyor. Hem firari hem de Çatı Davası'nın sanıklarından. Ayrıca örgütün para kasası.



AKIN İPEK'LE BİRLİKTE KAÇTI
Rahmi Bıyık ise bakıldığında bir iş adamı görünüyor fakat kendisi Akın İpek'le beraber yurt dışına kaçtı, Türkiye'ye bir daha dönmedi. Koza-İpek Holding'le yakın temasta olduğu biliniyor. Mansur Yavaş'ın CHP'ye geçişi noktasında temas kurduğu isimler olarak iddia edilen isimler bunlar.

ÇALIŞANLARI FİŞLEMİŞLERDİ
ATO'da onlarca Meclis üyesine sahip olan FETÖ, adeta odayı sarmış durumdaydı. ATO'da çalışan tüm personeli fişleyen FETÖ üyeleri aynı zamanda bazı isimlerin telefonlarını dinletti. ATO'daki fişleme skandalı daha sonra adli mercilere iletilerek konu ile ilgili dava açılmıştı.

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