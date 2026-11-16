Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü göçük bölgesindeki iki katlı metruk bina çöktü: O anlar kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı

AK Parti MYK bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde hangi konular var?