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Amasya'da kontrolden çıkan belediye kepçesi istinat duvarından düştü: Mahalleli gürültüyü deprem sandı

Amasya'da kontrolden çıkan belediye kepçesi istinat duvarından düştü: Mahalleli gürültüyü deprem sandı

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Amasya'nın Kirazlıdere Mahallesi'nde parke çalışması yapan belediyeye ait kepçe eğimli yolda kontrolden çıkarak önce bir binaya çarptı, ardından 10 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü. Kabinde sıkışan operatör Bahattin Ö. ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, şiddetli gürültü ve sarsıntıyı deprem sanan mahalle sakinleri büyük panikle sokağa çıktı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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