Karamsar tablo çizen ekonomistler sınıfta kaldı! 16.12.2019 19:56

Ekonomiye yönelik dışarıdan yapılan saldırılara içeriden destek veren ve siyasi bakış açışlarını analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistlerin hiçbir tahminleri tutmadı. Geçen yıl Ağustos ayından bu yana dolar konusunda oluşturmak istedikleri havayı bir türlü yakalayamayan ekonomistler seçimlerden sonra doların 10 liraya tırmanacağını ve S-400 krizi nedeniyle piyasaların çökeceğini iddia edip manipülasyon yaptılar. Ekonomide atılan kararlı adımlarla Türk ekonomisi hızlı bir toparlanmaya girdi. Piyasalar üzerindeki faiz baskısı bertaraf edildi ve dolardaki düşüşle piyasalar hareketlendi. Her ekonomiki ve siyasi gelişmeden apar topar kur tahmininde bulunan ekonomist, gazeteci ve akademisyenlerin Türkiye ekonomisine yönelik manipülatif söylemleri boşa çıktı. İşte aHaber’in o sözde ekonomistlerin maskesini düşürdüğü çarpıcı analizi…

Ekonomiye yönelik dışarıdan yapılan saldırılara içeriden destek veren ve siyasi bakış açışlarını analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistlerin hiçbir tahminleri tutmadı.

Geçen yıl Ağustos ayından bu yana dolar konusunda oluşturmak istedikleri havayı bir türlü yakalayamayan ekonomistler seçimlerden sonra doların 10 liraya tırmanacağını ve S-400 krizi nedeniyle piyasaların çökeceğini iddia edip manipülasyon yaptılar. Ekonomide atılan kararlı adımlarla Türk ekonomisi hızlı bir toparlanmaya girdi. Piyasalar üzerindeki faiz baskısı bertaraf edildi ve dolardaki düşüşle piyasalar hareketlendi. Her ekonomiki ve siyasi gelişmeden apar topar kur tahmininde bulunan ekonomist, gazeteci ve akademisyenlerin Türkiye ekonomisine yönelik manipülatif söylemleri boşa çıktı.