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  • 29.11.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 00:43

Bakan Albayrak'tan ekonomisini hedef alanlara çok sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı , bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Milletvekillerinin swap kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, ’ye birilerinin bir şeyleri ihraç etmek istediğinde tutmayacağını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti, muz cumhuriyeti değildir. Sen seçime bir hafta kala sözde liberal piyasa adı altında insanların cebindeki TL’ye operasyon çekeceksin. 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti ve kurumları buna izin vermez" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı , bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KURUMLARI BUNA İZİN VERMEZ
Milletvekillerinin swap kararıyla ilgili sorularını yanıtlayan Albayrak, 'ye birilerinin bir şeyleri ihraç etmek istediğinde tutmayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, muz cumhuriyeti değildir. Sen seçime bir hafta kala sözde liberal piyasa adı altında insanların cebindeki TL'ye operasyon çekeceksin. 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti ve kurumları buna izin vermez" dedi.



BU MİLLET DUALI
Türkiye'ye yönelik ekonomik operasyonun 2013'den beri başladığını belirten Bakan Albayrak, ''6 yıldır bu sürecin içerisinde Türkiye, 6 yıldır ne kadar operasyon, varyasyon varsa bunların hepsi denendi. Ama Türkiye'ye birileri diyor ya 'şerbetli midir, nedir? hacıyatmaz gibi vuruyoruz, vuruyoruz, bir daha kalkıyor.' Bu millet dualı, çünkü bu millet 1000 yıldır bu coğrafyada, bu topraklarda ne Bizans oyunları gördü, ne şeytanlıklar gördü ama dimdik elhamdüllilah ayakta kaldık. Allah'ın izniyle en az bir 1000 yıl daha, mahşere kadar da böyle olacak.'' dedi.

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