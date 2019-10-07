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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 01:38

Trump'tan itiraf gibi açıklama! değil "finansal saldırı" dendiğinde dalga geçenler hala inkar edebilecek mi?

'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde ve yandaşları her defasında bunu '' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise Başkanı Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Başta ve olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi.

Trump'tan itiraf gibi açıklama! Kriz tellalları bakalım buna ne diyecek

son yıllarda gerek askeri, gerek ekonomik, gerek siyasi alanlarda uluslararası arenada büyüyerek söz sahibi olmaya devam ediyor. Fakat Türkiye büyüdükçe dış müdahaleler, darbeler, tehditler de ardı ardına devreye sokuluyor.

Başta ve olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi.

TRUMP'TAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Türkiye'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde ve yandaşları her defasında bunu '' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise Başkanı Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi.

"BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTIM"
Trump yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye benim eşsiz bilgeliğim dahilinde sınır dışında sayacağım bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini yok ederim ve mahvederim (bunu daha önce de yaptım)" ifadesini kullandı.

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