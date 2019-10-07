Türkiye son yıllarda gerek askeri, gerek ekonomik, gerek siyasi alanlarda uluslararası arenada büyüyerek söz sahibi olmaya devam ediyor. Fakat Türkiye büyüdükçe dış müdahaleler, darbeler, tehditler de ardı ardına devreye sokuluyor.

Başta döviz ve faiz olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi.

TRUMP'TAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Türkiye'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde CHP ve yandaşları her defasında bunu 'ekonomik kriz' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise ABD Başkanı Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi.

"BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTIM"

Trump yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye benim eşsiz bilgeliğim dahilinde sınır dışında sayacağım bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini yok ederim ve mahvederim (bunu daha önce de yaptım)" ifadesini kullandı.