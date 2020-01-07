Karamollaoğlu'ndan pes dedirten açıklama: Elektrikli otomobil mantıksız benzinli yapalım 07.01.2020 11:07

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu skandal konuşmalarına bir yenisini daha ekledi. Karamollaoğlu, elektrikli otomobilin mantıksız olduğunu savunup benzinli araba yapılması gerektiğini savundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV canlı yayınına konuk oldu.

"ELEKTRİKLİ OTOMOBİL NE Kİ?"

Türkiye'nin gururu yerli otomobil projesi hakkında konuşan SP Genel Başkanı "Elektrikli motor ne ki? Biz bunu çok rahat yaparız zannettiler. Farkında değiller ki, elektrikli motorun arabaya tam olarak adapte edilmesi hala başarılamadı." dedi.

BENZİNLİ ARABA YAPILMALI

Karamollaoğlu, "Maliyet sorunu var. Basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak daha kolay, hazır. Hemen, talimat verildiği zaman yapılır." ifadelerini kullandı.



DÜNYA MARKALARI ELEKTRİKLİYE DÖNÜYOR

Karamollaoğlu'nun açıklamaları ne yazık ki otomobil dünyasındaki gerçekliklerden bir hayli uzakta kalıyor. Dünya devi birçok marka, elektrikli otomobile geçiş yapma hazırlıkları yapıyor. Elektrikli modellerini birbiri ardında beğeniye sunuyor. Türkiye'nin elektrikli aracı da dünya basını tarafından dünya elektrikli otomobil devi TESLA'ya rakip olarak gösterilmişti.