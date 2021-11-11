Kapatma davasında son dakika gelişmesi: HDP'nin savunması Yargıtay'da

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davası savunmasını Yargıtay'a gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin bir ay içinde mütalaa verecek. HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.