Kanal İstanbul Türkiye için neden önemli? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan çarpıcı açıklamalar... 26.12.2019 21:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği çılgın proje 'Kanal İstanbul' neden önemli? 10 bin kişi istihdam sağlayacak bu projeye CHP neden karşı çıkıyor? Kanal İstanbul projesinde son durum ne? Kanal İstanbul projesi Türkiye için neden önemli? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tüm merak edilen soruları aHaber canlı yayınında yanıtladı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği çılgın proje 'Kanal İstanbul' neden önemli? 10 bin kişi istihdam sağlayacak bu projeye CHP neden karşı çıkıyor? Kanal İstanbul projesinde son durum ne?Kanal İstanbul projesi Türkiye için neden önemli?



Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul projesiyle ilgili tüm merak edilen soruları aHaber canlı yayınında yanıtladı.

"KANAL İSTANBUL TÜRKİYE DEĞİL DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE"

Ilıcalı, projesinin Türkiye değil dünya açısından önemli bir vizyon proje olduğunu ifade etti ve İstanbul Boğazı'nı koruyacak bir mega proje olduğuna dikkat çekti. "1979 yılında yaşanan kaza hiçbir zaman unutulmamalı. Allah korusun kaza riski de var, bir kaza olması durumunda binlerce insanımızın hayatı tehlikede... 79 yılında, 27 gün boyunca yanan yakıt tankerinde sızan petrol deniz canlılarına büyük zarar vermişti. Bu akıldan çıkarılmamalı." dedi.

"40 YILLIK HOCA OLARAK BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Kanal İstanbul projesiyle ilgili 33 dalda çalışmaların yapıldığını ve ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunun hazırlanıp vatandaşlarla paylaşıldığının altını çizen Ilıcalı, "40 yıllık hoca olarak olaya siyasi bakış açısıyla yaklaşılması beni rahatsız ediyor. 200 uzmanın bilimsel çalışmasına, bilimsel nedenler sunulmalı. Bu bilim adamları büroda-arazide çalışmışlar, zemin etütü yapmışlar, simülasyonlar yapmışlar. (Kanal İstanbul'un) Deprem üzerinde etki yapmacak, tsunami etkisi olamayacak, yer altı ve yer üstü su kaynaklarına etkisi olmayacağını belirtmişler. Sazlıdere Barajı'ndaki su miktarı belki biraz azalma olacak ama Devlet Su İşleri yeni barajlar planlamış. 2022 yılında Melen projesi devreye girince İstanbul'un su sorunu kalmayacak. İstanbul susuz kalacak demek doğru olmaz." dedi.

STÜDYODA YAPTIĞI ANKET SONUCUNU AÇIKLADI

Akademisyen Ilıcalı, yayına çıkmadan önce stüdyoda gördüğü 4 kişiyle anket yaptığını anlattı. "Stüdyoda kişiler vardı bir anket yapmak istedim. 4 kişiydiler Kanal İstanbul projesini sordum 3 kişi 'fikrim yok' dedi. Dördüncü de 'ben karşıyım' dedi. Sen bir önceki seçimde kim oy verdin diye sordum. CHP'ye oy verdiğini söyledi. Bu iş parti işi değil!" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL'DAN GEÇEN GEMİLER ÜCRET VERECEK Mİ?

Kanal İstanbul projesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne etkisi olur mu? sorusuyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Ben hukukçu değilim. Bu uluslararası hukuk konusu. Nasıl bir sonuç oluşturacağını Başkan Erdoğan biliyor. Ben mühendis olarak buraya (İstanbul Boğazı) bir alternatif yaptığımızı söylüyorum. 2018 yılında 43 gemi geçişi olmuş şu andaki kapasitesinden iki katı fazla... 2050 yılında gemi geçişi 78 bin olarak tahmin ediliyor. Talep aynı kara yolu trafiğindeki gibi kuyruk oluşturacak. Bugünkü şartlarda bekleme süresi 1 hafta... Bu bekleme süresinin maliyeti 120 bin dolarlık maliyeti var. Kanal İstanbul'un 100 binin üzerinde bir kapasitesi olacak. Bekleme olmayacak. Hiç bekleme olmadığı için bekleme yapan gemilere maliyeti olan 120 bin doların altında bir fiyat verildiğinde Kanal İstanbul'u tercih edebilirler. Yılda 5-6 milyar TL getirisi olabilir. Altını çiziyorum bu bir para kazanma projesi değil. Kendi isteğiyle gelip geçecekler." dedi.

BEĞENMEDİKLERİ PROJELER 1 YILDA 17 MİLYAR TL GETİRİ SAĞLADI

Kanal İstanbul'un nasıl yapılacağı sorusuna canlı yayında yanıt veren Ilıcalı, "Türkiye dünyanın son 17 yıldaki 10 büyük projesinin 6'sını hayata geçirdi. O projeleri de eleştiriyorlar, o beğenmedikleri projelerin 1 yıllık getirisi 17 milyar TL. Böyle bir projede de farklı finansman yöntemleri kullanılacak olmazsa Başkan Erdoğan da açıkladı kamu kaynağı ile yapılacak." dedi.