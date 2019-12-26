CHP'de patlak veren rüşvet skandalı gündemi günlerdir meşgul ediyor. Skandala toplumun her kesiminden tepki gelirken CHP kaçak dövüşüyor. Rüşvet skandalının üzerini bir an önce örtme peşine düşen CHP, farklı gündemlerle olayı unutturmaya çalışıyor.
"AK PARTİ BU TUZAĞA DÜŞMEMELİ"
CHP'nin rüşveti unutturma çabaları Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın da gündemindeydi. Yazar Tuna, "AK Parti bu tuzağa düşmemeli" adlı köşe yazısında CHP'nin rüşveti örtbas etme stratejisine dikkat çekti.
İşte Tuna'nın o ifadeleri:
Ekrem Bey'e biçilen rol belli. Erdoğan'ın karşısında konumlanmak. Sayın Erdoğan'la ısrarla baş başa görüşme isteği bile bu rolün gereğiydi.
Başkan Erdoğan bu tuzağa düşmedi.
"Senin Mansur Yavaş veya Tunç Soyer'den ne üstünlüğün var" dercesine diğer belediye başkanlarıyla birlikte Külliye'de kabul etti.
Ekrem Bey biraz da buna "çok üzülüyorum" demiş olacak ki, kendini zabıta denetlemeye vurdu.
Ne ki çok geçmeden "Kanal İstanbul" imdadına yetişti.
"Kahramanın yolculuğunu" Erdoğan nefreti üzerinden kurgulayan gizli eller fırsatını bulmuştu.
Müteahhit Ekrem Bey'e "Yaptırmayacağız" dedirterek muhataplık konumuna getirdiler.
PKK / HDP ve FETÖ gibi çok güçlü networke sahip örgütlerin yanı sıra Ortodoks CHP'liler, malum sol örgütler ve dışarıdan fonlanan STK'lar zaten hazır kıta arkasında.
Bunlara AKP'li fırıldaklar ve küskünler de eklendi.
ABD kanalı FOX TV'nin Portakal'ı da "Belki de Kanal İstanbul'un yapılmasını ABD istiyor" diyecek kadar tozuttu.
Uzun lafın kısası, zokayı yutturup bir taşla kuş sürüsü vurmaya çalışıyorlar.
Kemal Bey'in İnce'li kumpas adamlığından Mansur Yavaş'lı 25 milyonluk rüşvetine kadar bir yığın melanetlerini örtmeleri de cabası.
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HAYIR İMZASI İÇİN OTOBÜS KALDIRIYORLAR!
Salih Tuna'nın da dikkat çektiği CHP'nin gündem değiştirme operasyonu İstanbul Şişli'de de kendini gösterdi. Şişli Belediyesi İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne otobüs kaldırarak toplu bir şekilde itiraza insan taşıyor.
"AK PARTİ BU TUZAĞA DÜŞMEMELİ"
CHP'nin rüşveti unutturma çabaları Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın da gündemindeydi. Yazar Tuna, "AK Parti bu tuzağa düşmemeli" adlı köşe yazısında CHP'nin rüşveti örtbas etme stratejisine dikkat çekti.
İşte Tuna'nın o ifadeleri:
Ekrem Bey'e biçilen rol belli. Erdoğan'ın karşısında konumlanmak. Sayın Erdoğan'la ısrarla baş başa görüşme isteği bile bu rolün gereğiydi.
Başkan Erdoğan bu tuzağa düşmedi.
"Senin Mansur Yavaş veya Tunç Soyer'den ne üstünlüğün var" dercesine diğer belediye başkanlarıyla birlikte Külliye'de kabul etti.
Ekrem Bey biraz da buna "çok üzülüyorum" demiş olacak ki, kendini zabıta denetlemeye vurdu.
Ne ki çok geçmeden "Kanal İstanbul" imdadına yetişti.
"Kahramanın yolculuğunu" Erdoğan nefreti üzerinden kurgulayan gizli eller fırsatını bulmuştu.
Müteahhit Ekrem Bey'e "Yaptırmayacağız" dedirterek muhataplık konumuna getirdiler.
PKK / HDP ve FETÖ gibi çok güçlü networke sahip örgütlerin yanı sıra Ortodoks CHP'liler, malum sol örgütler ve dışarıdan fonlanan STK'lar zaten hazır kıta arkasında.
Bunlara AKP'li fırıldaklar ve küskünler de eklendi.
ABD kanalı FOX TV'nin Portakal'ı da "Belki de Kanal İstanbul'un yapılmasını ABD istiyor" diyecek kadar tozuttu.
Uzun lafın kısası, zokayı yutturup bir taşla kuş sürüsü vurmaya çalışıyorlar.
Kemal Bey'in İnce'li kumpas adamlığından Mansur Yavaş'lı 25 milyonluk rüşvetine kadar bir yığın melanetlerini örtmeleri de cabası.
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
HAYIR İMZASI İÇİN OTOBÜS KALDIRIYORLAR!
Salih Tuna'nın da dikkat çektiği CHP'nin gündem değiştirme operasyonu İstanbul Şişli'de de kendini gösterdi. Şişli Belediyesi İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne otobüs kaldırarak toplu bir şekilde itiraza insan taşıyor.
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