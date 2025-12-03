PODCAST CANLI YAYIN
Rize’de yıldırım dehşeti kamerada! O anlar saniye saniye kaydedildi

Doğu Karadeniz’de etkili olan yağmur sırasında Rize ve Trabzon’da düşen yıldırımlar cep telefonu kameralarına yansıdı; büyük ışık patlaması paniğe neden oldu.

Doğu Karadeniz'de yağmurla birlikte gelen şimşek ve gök gürültüsü, geceyi aydınlattı. Yağışı görüntülemek isteyen vatandaşlar, kayda girdikleri anda düşen yıldırımla neye uğradığını şaşırdı.

Rize ve Trabzon'dan Sarsıcı Görüntüler

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Selamet Köyü'nde bir evin hemen yakınına düşen yıldırım, büyük bir ışık patlaması oluşturdu. Trabzon'un Çaykara ilçesi Yeşilala Mahallesi'nde de vatandaşlar aynı saniyelerde yıldırım düşme anını kaydetti.

Korku Dolu Saniyeler Videoda

Yıldırımın düşmesiyle oluşan şiddetli gürültü, köyde kısa süreli paniğe yol açtı. O anları kaydeden vatandaşlar, büyük tehlikenin ne kadar yakınlarından geçtiğini videoyu izleyince fark etti.

