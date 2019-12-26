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  • 26.12.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 11:55

İmamoğlu'dan bir skandal daha! için olumlu rapor veren ’i görevden aldı

Büyükşehir Belediye () Başkanı , ‘’ projesi ÇED raporuna daha önce sunduğu olumlu görüşünü değiştirmeyen, ve Başkanı Prof. Dr. ’i görevden aldı. İmamoğlu, Pof. Dr. Alarçin’in yerine, öğretim üyesi Prof. Dr. 'i atadı.

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul hazımsızlığı

'' projesi ilgili siyasi tartışmalar sürerken, konunun yansımaları bürokrasisini de etkiledi. Edinilen bilgiye göre, 'Kanal ' projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporuna önceki yönetim zamanında olumlu görüş bildiren Prof. Dr Alarçin'in, yeni yönetim zamanında görüşünü değiştirmesi istendi. Yeni yönetimin hazırladığı rapora imza atmayan Prof. Dr Alarçin'e, "Sizinle çalışamayacağız" dendi. öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alarçin, yıl sonuna kadar izne ayrıldı.

GÖREVDEN ALINDI
'Kanal İstanbul' projesi nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Prof. Dr. Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.

İBB'nin yeni yönetiminin, eylül ayında görev süresi dolan Prof. Dr. Alarçin'in, görev süresinin bir yıl uzatılması için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yazı yazdığı da belirtildi. Ancak İBB, görev süresinin bir yıl uzatılmasını istediği Prof. Dr. Alarçin'i, 'Kanal İstanbul' konusundaki görüşünü değiştirmediği için 2,5 ay sonra görevden aldı.

İŞTE YERİNE GETİRİLEN İSİM
ve Başkanlığı'na Prof. Dr. 'in yerine, öğretim üyesi Prof. Dr. 'i atadı.

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