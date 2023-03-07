Kahramanmaraş Onikişubat'ta deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.03.07 12:49:39 38.5493 40.4382 18.5 -.- 2.1 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.03.07 12:47:49 37.8832 37.0013 4.3 -.- 2.0 -.- HACININOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:44:37 37.7065 36.5517 7.4 -.- 2.0 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:40:10 37.7203 36.5768 5.0 -.- 4.5 4.4 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:37:44 37.9453 36.2787 13.7 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:37:12 36.1340 36.0447 3.0 -.- 1.7 -.- DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.07 12:35:06 38.0495 36.7435 8.3 -.- 2.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:28:57 38.0945 37.8330 13.7 -.- 2.0 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel