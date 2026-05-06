İnegöl'de alacak kavgası: Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu!

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesi Yarış sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Sait Ö. (33) ile aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Rıza K. (24) sokakta karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çift tabancayla defalarca ateş etti

Kavga sırasında öfkesine hakim olamayan Rıza K., yanında taşıdığı iki ayrı tabancayı çıkararak Mahmut Sait Ö.'nün üzerine kurşun yağdırdı. Mermilerden birinin sağ bacağına isabet etmesi sonucu Mahmut Sait Ö. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan Rıza K. geldiği araçla hızla olay yerinden kaçtı.

Kahraman trafik polisi hastaneye yetiştirdi

Yaralı halde kendi aracıyla hastaneye gitmeye çalışan Mahmut Sait Ö.'nün yardımına, o sırada şans eseri yoldan geçen motorize trafik timinde görevli bir polis memuru yetişti. Polis memuru, yaralıyı motosikletine bindirerek sirenler eşliğinde en yakın hastaneye götürdü.