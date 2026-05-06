Samsun'da zincirleme dehşet: 4 araç birbirine girdi, yaralılar var

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bulvar üzerinde seyir halinde olan iki otomobil, bir hafif ticari araç ve bir transit minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, bulvardaki trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından araçlarda bulunan Seçer A. ile Sude K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.