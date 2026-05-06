Yağış sonrası yol çöktü, genç çocuk mahsur kaldı!

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş merkez Hayrullah mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Yolun karşısına geçmek amacıyla istinat duvarından atlayan 16 yaşındaki M.H., duvar ile çöken yol arasındaki boşluğa ayaklarını kaptırarak sıkıştı.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan genç, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan M.H.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede önlem alındı

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de çöken yol üzerinde onarım ve inceleme çalışması başlattı. Yetkililer, yağışlar nedeniyle oluşabilecek benzer risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.