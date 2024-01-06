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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 11:39 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 11:59

Kadıköy'de içinde öğrencilerin olduğu servis minibüsü kaçırıldı! Kabus anlarına dair araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı! İşte yeni görüntüler

İstanbul Kadıköy'de, içinde öğrencilerle birlikte kaçırılan servis minibüsününün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Videoda, servis minibüsünü kaçıran şüphelinin korkuyla bağrışan çocuklara, "Korkmayın, araç lazım" dediği duyuluyor. İşte öğrencilerin kabus anları...

Kadıköy'de Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, 4 Ocak tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'da bulunan özel bir okula gitmekte olan servis minibüsü, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

Yaya olarak minibüsün yanına yaklaşan ve arka lastikte bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte minibüsü kaçırmıştı.

"SİZİNLE ŞİM YOK"
Şüpheli şahıs serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek Göztepe'de araçtan indirmişti. Kaçırılan servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.


Yaptığı çalışma ile şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin daha önceden mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan 13 kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin bekar olduğu ve işsiz olduğu da belirlendi.



Yapılan incelemelerde, şüphelinin kaçırdığı okul servisini terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği, sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya gittiği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri biten Tolga N. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Servis minibüsünün iç kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın servis minibüsünün şoför koltuğunda oturduğu görülüyor.

🚨Kaçırılan öğrenci servisinden yeni görüntüler! Panik anları kamerada 🚌

Öğrenciler panikle bağrışırken şahıs, "Siz korkmayın, araç lazım" dediği görülüyor.

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