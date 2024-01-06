SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 10:38 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 10:48

Şanlıurfa kaza haberi: Tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü | Feci kaza havadan görüntülendi

Şanlıurfa’da gıda ve mısır yüklü iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası Şanlıurfa-Gaziantep karayolu trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Feci kaza havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da gıda ve mısır yüklü iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası Şanlıurfa-Gaziantep karayolu trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Halil Akay idaresindeki mısır yüklü 63 K 8022 plakalı tır ile sürücüsü belirlenemeyen gıda malzemesi yüklü 01 Z 2490 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada tır sürücüsü Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yaşındaki Faruk Alkan ve Halil Alkan ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Faruk Alkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Kaza sonrası tek şeritli yol, çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kilometrelerce tır ve araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılma işlemleri, güvenlik önlemleri altında vinç yardımı ile sürüyor. Yaklaşık 5 saattir kapalı olan yol nedeniyle birçok öğrencinin açıköğretim sınavlarına geç kaldığı bildirildi. Yaşanan feci kaza ve kilometrelerce araç kuyruğu havadan dron ile görüntülendi.

SIRADAKİ VİDEO
HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor!
06.01.2024Cumartesi
Öğrenci servisi kaçırıldı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı! Servisteki panik anları kamerada
06.01.2024Cumartesi
MİT 34 Mossad ajanını paketlemişti | Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı
06.01.2024Cumartesi
Geri sayım! AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak... İşte o iller
06.01.2024Cumartesi
Beril Talu - Kıvanç Talu çifti tutuklandı!
06.01.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi de ünlü oyuncuymuş! 01:41
Kaynana Pembe'nin eşi kim çıktı bakın! Meğer Erkan Kolçak Köstendil...
05.01.2024Cuma
13 yıl önce Bergüzar Korel’le evlenen Halit Ergenç’in ilk eşi bakın hangi oyuncu! 00:44
Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıyla...
05.01.2024Cuma
SON DAKİKA! Kars’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü öndeki araçlara çarptı: KAZA ANI KAMERADA 01:00
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü öndeki araçlara çarptı
05.01.2024Cuma
Serdar Ortaç’tan bağımlılık itirafı: Kazansam ben kazanırdım öyle bir hayat yok 01:55
Serdar Ortaç'an bağımlılık itirafı: ''Öyle bir hayat yok"
05.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA