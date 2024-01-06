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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 11:59 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 12:07

Talk TV sunucusu Julia Harley Brewer sözünü kestiği Filistinli siyasetçiye canlı yayında bağırıp çağırdı

İngiliz basını soykırımcı İsrail’in PR ajanslığını yapmaya devam ediyor. Talk TV sunucusu Julia Harley Brewer, programında ağırladığı Filistinli siyasetçi Mustafa Barguti’nin sözlerini kesmekle kalmadı, canlı yayında Barguti’ye resmen bağırıp çağırdı. İngiliz spiker, Barguti’nin katil Başbakan Benjamin Netanyahu ve Filistin mücadelesi hakkında konuşmasını engellerken bir yandan da cinsiyetçi suçlamalarda bulundu.

Gazze'de soykırım devam ederken terör devleti İsrail'in PR ajanslığına soyunan Batı basını, Filistin'in sesini duyurmasını engelleme çalışmalarına devam ediyor. Talk TV sunucusu Kulia Harley Brewer, konuk ettiği Filistinli milletvekili Mustafa Barguti'nin katil Başbakan Benjamin Netanyahu ve Filistin mücadelesi hakkında konuşmasını engellemekle kalmadı, Filistinli siyasetçiye canlı yayında resmen bağırıp çağırdı.

FİLİSTİNLİ MİLLETVEKİLİNİN SÖZÜNÜ DEFALARCA KESTİ

Barguti'nin katil Başbakan Benjamin Netanyahu ve Filistinlilerin anavatanlarında onurlu bir yaşam mücadelesini desteklemenin ahlaki zorunluluğu hakkındaki sözlerini tamamlamasına izin vermeyen İngiliz spiker Brewer, Filistinli milletvekilinin sözlerini defalarca kesti ve "Lütfen bunu bir daha söyleme, bunun için zamanımız yok, bunu zaten beş kez dile getirdin." dedi.

CANLI YAYINDA BAĞIRIP ÇAĞIRDI

Barguti'nin "Allah aşkına, bir cümleyi bitirmeme izin ver dostum" demesi üzerine İngiliz spiker sınırı daha da aştı ve "Belki kadınların konuşmasına alışık değilsiniz, bilmiyorum ama cümlemi bitirmemi isterim." diyerek Barguti'yi cinsiyetçilikle suçladı.

Filistinli milletvekili Barguti ise röportaj sırasında sakinliğini korurken İngiliz gazetecinin "halkı yanıltmaya çalıştığını" vurguladı. Bunun üzerine İngiliz gazeteci, bağırarak "Eğer İsrail'in tepkisini kabul edilebilir bulmuyorsanız sizin için kabul edilebilir tepki ne olurdu? On saniyen kaldı." Dedi.

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Barguti, sakin bir şekilde cevap verdiği Brewer'a "her iki halka da barışın hakim olması için Filistinlilere yönelik işgal ve baskının sona erdirilmesi çağrısında bulundu. İngiliz spiker ise alaycı bir şekilde "Harika" diye cevap verdi.

İNGİLİZ SPİKERE TEPKİ YAĞIYOR: UTANÇ VERİCİ, IRKÇI, İSLAMOFOBİK

İngiliz spiker Harley-Brewer'ın röportaj boyunca takındığı tavır büyük eleştiri aldı. İngiliz spikerin Filistinli milletvekiline yönelik muamelesi için "profesyonel medya için utanç verici, Filistinlilere karşı duyduğu nefreti vurguluyor" yorumları yapıldı.

Harley-Brewer, ayrıca, Müslüman bir Filistinli olarak Barguti'nin kadınların konuşmasına alışık olmadığını iddia ettiği için ırkçılık ve İslamofobi ile suçlandı.

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